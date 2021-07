Nas redes, esquerda e direita disputam narrativa de atos contra Bolsonaro

Capitais, como BH, receberam atos contra Bolsonaro neste sábado (24/7) (foto: Túlio Santos/EM) Jair Bolsonaro (sem partido), que tomam as ruas de diversas cidades do Brasil neste sábado (24/7), apoiadores e oposição do chefe do Executivo federal usaram as redes sociais para falar dos protestos. Em meio às manifestações contra o presidente(sem partido), que tomam as ruas de diversas cidades doneste sábado (24/7), apoiadores e oposição do chefe do Executivo federal usaram as redes sociais para falar dos protestos.





O ex-ministro Fernando Haddad (PT) publicou diversas fotos do ato realizado em São Paulo. “O Brasil é maior que o Bolsonaro", escreveu.

Já o deputado governista Carlos Jordy (PSL-RJ) usou as redes para comentar sobre a presença do público nas manifestações. “Parabéns à esquerda. As manifestações estão quebrando recordes atrás de recordes: cada vez mais vazias. Dia 1º de agosto, vamos comparar”, afirmou.

Parabéns à esquerda. As manifestações estão quebrando recordes atrás de recordes: cada vez mais vazias. Dia 1º de agosto, vamos comparar.#1DeAgostoBrasilNasRuas %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) July 24, 2021

Confrontado por um vídeo, onde centenas de manifestantes gritam “Fora Bolsonaro”, o deputado voltou a criticar os atos. “ Parabéns pela grande quantidade de faixas. Parece até um desfile de escola de samba, só que com mais alegorias e menos pessoas. R.I.P. Esquerda!."

Durante discurso na avenida Paulista, o ex-candidato à Presidência Guilherme Boulos (PSOL-SP) gritou pelo impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido).





“Não vamos esperar sentados, com mais de 500 mil mortos, enquanto um genocidio está sendo realizado”, afirmou. “Não vamos esperar até 2022, até Bolsonaro está fugindo. Está chamando o Centrão para conduzir o barco”, disse.