Bolsonaro: 'Se eu etivesse no comando, não tinha morrido tanta gente'

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, neste sábado (24/7), que se estivesse coordenando o combate à pandemia, o país teria registrado menos mortes. O presidente(sem partido) afirmou, neste sábado (24/7), que se estivesse coordenando o combate à, o país teria registrado menos mortes.









“Se eu estivesse coordenando a pandemia não teria morrido tanta gente. Você fala de tratamento inicial. A obrigação do médico, em algo que ele desconhece, é buscar amenizar o sofrimento da pessoa e o tratamento off label”, afirmou.

Bolsonaro utilizou o fato de que o Supremo Tribunal Federal (STF) possibilitou que estados e municípios decretem medidas de combate à COVID, para justificar omissão na pandemia.





Durante a conversa com apoiadores, o chefe do Executivo federal ainda voltou a atacar vacinas.



“Agora, qual país do mundo faz acompanhamento de quem tomou vacina? Tem gente que está sofrendo efeito colateral, o que está acontecendo? A CoronaVac ainda é experimental e tem gente que quer tornar obrigatória”, afirmou.

De acordo com Bolsonaro, a vacina tem que ser "facultativa". "Me chamam de negacionista por isso", disse.