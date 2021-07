Renan sobre Bolsonaro: 'Saiu do hospital para entrar no Centrão'

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Pedro França/Agência Senado) (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), usou as redes sociais, nesta sexta-feira (23/7), para criticar as últimas falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou ter “nascido no Centrão”. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador(MDB-AL), usou as redes sociais, nesta sexta-feira (23/7), para criticar as últimas falas do presidente(sem partido), que afirmou ter “nascido no”.





O presidente Bolsonaro saiu do hospital para entrar no Centrão. Curou como pessoa física, mas percebeu que na pessoa jurídica sua situação era terminal. %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) July 23, 2021





Bolsonaro vem articulando uma reforma ministerial para abrigar integrantes do Centrão no Planalto. Ele indicou o senador governista Ciro Nogueira (PP-PI) para ser o novo ministro da Casa Civil.

Bolsonaro e o Centrão





Na quinta-feira (22/7), o presidente afirmou, em entrevista à Rádio Banda B de Curitiba, que “nasceu no Centrão”.





“Nós temos 513 parlamentares, o tal Centrão, que chamam pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram para a campanha do Alckmin e ficou então rotulado como algo pejorativo, danoso à nação. Não tem nada disso. Eu nasci de lá”, disse.





De acordo com o presidente, para ter governabilidade é preciso negociar com os partidos eleitos para o Congresso.





“Quando eu coloco um militar dentro do governo, há críticas também. Se você tem crítica a deputado do centro, não vote mais nesses candidatos por ocasião das próximas eleições. É simples a coisa. Se vocês votam, eu converso com eles. Eu converso com todos os parlamentares, é meu papel", afirmou Bolsonaro.





O centrão é como é apelidado o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.





“O Centrão é um nome pejorativo, eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas como o PRB”, disse Bolsonaro.

Críticas





O presidente sempre foi grande crítico do grupo. Em 2018, durante campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão.



Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.