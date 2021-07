Bia Kicis se encontra com deputada de partido de extrema-direita alemão

Bia Kicis e Beatrix von Storch (foto: Redes Sociais/Reprodução) Bia Kicis (PSL-DF) se encontrou, nesta quinta-feira (22/7), com a deputada do partido extremista Alternativa para Alemanha (AfD) Beatrix von Storch. As duas posaram juntas com a bandeira do Brasil. A deputada federal governista(PSL-DF) se encontrou, nesta quinta-feira (22/7), com a deputada do partido extremista. As duas posaram juntas com a bandeira do Brasil.





Hj recebi a deputada Beatrix von Storch,do Partido Alternativa para Alemanha,o maior partido conservador daquele país.Conservadores do mundo se unindo p/ defender valores cristãos e a família.Conservatives over the word gathering together to stand for family and christian values pic.twitter.com/4I1JLotb6f %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) July 22, 2021





O AfD é investigado por propagar ideias extremistas e preconceituosas, principalmente contra imigrantes e muçulmanos. A legenda está sob vigilância da agência de inteligência da Alemanha desenvolvida pós Segunda Guerra, para proteger o país da ascensão de políticas semelhantes ao nazismo.





Kicis é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ela articula na Câmara o “voto impresso”, maior pauta do governo no Congresso.





Após a postagem, o museu do Holoscaustro no Brasil lamentou a imagem.



"Vice-líder do partido, famosa por tweets xenofóbicos e neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro nazista das Finanças e um dos poucos membros do gabinete do Terceiro Reich a servir continuamente desde a nomeação de Hitler como chanceler", escreveu a instituição.