Marcos do Val diz que Ciro Nogueira na Casa Civil é 'boa notícia' para CPI

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) e Ciro Nogueira (PP) (foto: Pedro França/Waldemir Barreto/ Agência Senado) Aliados do governo no Senado Federal apontam que a ida do senador Ciro Nogueira (PP) para o comando da Casa Civil é uma boa notícia. Para Marcos do Val (Podemos-ES), será bom tanto para a rotina do Palácio do Planalto, como para a defesa do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.





Para Marcos do Val, suplente da ala governista da comissão, o partido de Ciro Nogueira deve indicar um substituto para ocupar a vaga de titular do senador pelo Piauí.



“Nenhum suplente vai assumir a vaga dele. Vai ser melhor, inclusive, porque pode vir alguém que faça uma defesa mais aguerrida das ações do Planalto.”





O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (21/7) que fará uma "pequena reforma ministerial" na próxima segunda-feira (26/7). A declaração ocorreu durante entrevista à Jovem Pan de Itapetininga.

A mudança deve passar pela Casa Civil, que deverá ficar sob comando do senador Ciro Nogueira (PP-PI), nome do Centrão.



Já o atual ministro Luiz Eduardo Ramos pode seguir para a Secretaria-Geral da Presidência.



O atual chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, deve assumir o comando do Ministério do Trabalho e Previdência Social.