Maia ironiza mudança nos ministérios: 'Perder para o Onyx é uma humilhação'

Deputado federal Rodrigo Maia (sem partido-RJ), ex-presidente da Câmara (foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil ) Rodrigo Maia (sem partido-RJ), ex-presidente da Câmara, ironizou a “mudança estrutural” no Ministério da Economia,



O deputado federal(sem partido-RJ), ex-presidente da Câmara, ironizou a "mudança estrutural" no Ministério da Economia, confirmada pelo gestor da pasta Paulo Guedes Ele comentou nas redes sociais nesta quarta-feira (21/7) a divisão da pasta para recriar a de Previdência e Trabalho, quedeve assumir.

“Perder parte do ministério para o Onyx é uma humilhação”, disse Maia nas redes sociais.





“Alguém poderia me dar um exemplo de alguma coisa boa que o Onyx fez à frente da Casa Civil e do Ministério da Cidadania? O Bolsonaro colocou um incompetente para cuidar do principal problema do Brasil que é a questão do emprego”, acrescentou.





Com a volta do ministério, Bolsonaro deve nomear Onyx Lorenzoni, atual ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Com isso, a vaga fica disponível para Luiz Eduardo Ramos, que hoje comanda a Casa Civil.



E, por fim, este cargo deve ser preenchido pelo senador Ciro Nogueira (PP), nome indicado pelo Centrão.





O presidente confirmou mais cedo a mudança ministerial. “Estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade, sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos", disse o presidente durante entrevista à Jovem Pan de Itapetininga.