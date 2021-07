Paulo Guedes confirma 'mudanças estruturais' no Ministério da Economia

O ministro da Economia,, confirmou nesta quarta-feira (21/7) que a pasta vai sofrer algumas “mudanças estruturais”. A nova organização vai ser para a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social e deve ser anunciada na próxima semana, segundo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Com a volta do ministério, Bolsonaro deve nomear, atual ministro da Secretaria-Geral do governo. Com isso, a vaga fica disponível para Luiz Eduardo Ramos, que hoje comanda a Casa Civil. E, por fim, este cargo deve ser preenchido pelo senador Ciro Nogueira (PP), nome indicado pelo Centrão.