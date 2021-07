Doria sobre Lula e Bolsonaro: 'Sonho dos brasileiros é que os dois percam'

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) (foto: Sergio Andrade/Governo de São Paulo) São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais nesta terça-feira (20/7) para comentar as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ambos sinalizaram achar que não existe espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2022. O governador de(PSDB), usou as redes sociais nesta terça-feira (20/7) para comentar as últimas declarações do presidente(sem partido) e do ex-presidente(PT). Ambos sinalizaram achar que não existe espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2022.





“O sonho do Lula é disputar eleição apenas com o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro é disputar eleição apenas com o Lula. E o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição”, escreveu o governador.





Ainda de acordo com Doria, “não adianta” Bolsonaro e Lula serem contra a terceira via. “A melhor via devolverá a esperança aos brasileiros”, afirmou.

Não adianta serem contra, a melhor via devolverá a esperança aos brasileiros.#NemLulaNemBolsonaro %u2014 João Doria (@jdoriajr) July 20, 2021

Ainda faltam alternativas

Mais cedo, o presidente Bolsonaro afirmou que "não existe terceira via" nas eleições do ano que vem.





Para o presidente, os candidatos que tentam se apresentar como alternativa aos dois não vão conseguir "atrair a simpatia da população".





Também na manhã desta terça-feira, Lula criticou, em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, do Nordeste, a busca pela chamada terceira via visando 2022.





“A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa como desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidatos e testassem sua força”, disse Lula.