'Não existe terceira via, está polarizado', diz Bolsonaro sobre 2022

Bolsonaro vê Brasil polarizado entre ele e Lula para as eleições presidenciais de 2022 (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) eleições de 2022 se aproximam e o debate em torno do cenário político brasileiro segue por todos os cantos do país, principalmente em Brasília. Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou nesta terça-feira (20/7), em entrevista à Rádio Itatiaia, que considera o Brasil polarizado para a disputa do próximo ano. Asse aproximam e o debate em torno do cenário político brasileiro segue por todos os cantos do país, principalmente em(sem partido), afirmou nesta terça-feira (20/7), em entrevista à, que considera opara a disputa do próximo ano.









"Terceira via, isso aí, o povo não engole isso aí. Vaselina, xilocaína ou vaselina, vaselinão? Não vai dar certo, não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado. No Brasil hoje está eu e o ex-presidiário, que desviou bilhões dos cofres públicos, que vai disputar as eleições do ano que vem", disse Bolsonaro.





Anteriormente, contudo, Bolsonaro refugou sobre o fato de já se considerar candidato às eleições de 2022. Ele brincou com o fato e usou uma metáfora para indicar que, mesmo negando, é um dos nomes para a disputa presidencial de outubro do ano que vem





"Primeiro, não estou a dizer que sou candidato, deixar bem claro. Não estou fazendo campanha, não sou candidato. Tem uma passagem bíblica que diz: 'Seja quente ou seja frio, não seja morno'", afirmou.