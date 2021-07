Alessandro Vieira repudia fala de Lula e de Bolsonaro sobre terceira via

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) usou as redes sociais, nesta terça-feira (20/7), para comentar as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afimaram que as eleições presidenciais de 2022 estão polarizadas, sem opção para uma terceira via. O senador(Cidadania-SE) usou as redes sociais, nesta terça-feira (20/7), para comentar as declarações do presidente(sem partido) e do ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT), que afimaram que asde 2022 estão polarizadas, sem opção para uma terceira via.

LEIA MAIS 17:57 - 20/07/2021 Kassab sobre candidatura de Pacheco pelo PSD: 'É nosso plano A, B e C'

17:42 - 20/07/2021 Doria sobre Lula e Bolsonaro: 'Sonho dos brasileiros é que os dois percam' “Os ataques de Lula e Bolsonaro à terceira via só reforça a necessidade de construir uma, mas ela deve partir não de projetos personalistas, mas sim da identificação de pautas que não são representadas por nenhum dos dois. O Brasil precisa urgentemente de um projeto de país”, escreveu Vieira.

Os ataques de Lula e Bolsonaro à terceira via só reforça a necessidade de construir uma, mas ela deve partir não de projetos personalistas, mas sim da identificação de pautas que não são representadas por nenhum dos dois. O Brasil precisa urgentemente de um projeto de país. %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) July 20, 2021

Ainda faltam alternativas

Mais cedo, o presidente Bolsonaro afirmou que "não existe terceira via" nas eleições do ano que vem.





De acordo com ele, os candidatos que tentam se apresentar como alternativa aos dois não vão conseguir "atrair a simpatia da população".





Também pela manhã desta terça-feira, Lula criticou, em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, do Nordeste, a busca pela chamada terceira via visando 2022.





“A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa como desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidatos e testassem sua força”, disse Lula.