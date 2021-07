'Até hospitalizado eu apanho', diz Bolsonaro sobre aprovação da LDO

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) criticou a condução da sessão que aprovou a LDO (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar a mídia nesta segunda-feira (19/7) e afirmou que “mesmo hospitalizado, ele apanha” dos veículos de imprensa. O presidente(sem partido) voltou a criticar a mídia nesta segunda-feira (19/7) e afirmou que “mesmo hospitalizado, ele apanha” dos veículos de imprensa.









O relatório traz as regras para a construção do Orçamento do próximo ano. O texto já havia sido aprovado pela Câmara e segue agora para sanção presidencial.









Leia: Bolsonaro diz que talvez não participe de eleições 2022: 'Com essa urna?'





“Você vê como a mídia trabalha…. tem que aprovar a LDO para dar continuidade no orçamento. No meio da LDO o relator colocou lá 6 bilhões para o fundo partidário. Mesmo hospitalizado, eu apanho. Covardia de grande parte da mídia”, disse o presidente.

Bolsonaro também reforçou ataques ao deputado Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara e que presidiu a sessão que aprovou o texto da LDO.





Segundo Bolsonaro, Ramos é "insignificante" e atropelou o Regimento Interno da Câmara para não permitir que votassem em separado o dispositivo sobre aumentar o fundão eleitoral



"Agora cai para mim sancionar ou vetar. Tenho 15 dias úteis para decidir", disse.





Ainda de acordo com o presidente, o PT, que orientou e votou contra a lei de diretrizes orçamentárias, o fez porque quer inviabilizar o governo.

Bolsonaro estava internado em São Paulo após sofrer de uma obstrução intestinal devido a facada que recebeu durante as eleições presidenciais de 2018.