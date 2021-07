Após Bolsonaro citar novo remédio contra COVID, Queiroga incentiva pesquisa

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse não ver mal algum em pesquisar qualquer medicamento (foto: Walterson Rosa/MS) Marcelo Queiroga, afirmou, nesta segunda-feira (19/7), que ainda é preciso desenvolver pesquisas sobre a eficácia e segurança do remédio proxalutamida, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como tratamento contra a COVID-19.



A proxalutamida é um medicamento indicado para pacientes com alguns tipos de câncer.





Bolsonaro defendeu pela primeira vez o uso do remédio ao sair do hospital onde estava internado em São Paulo após sofrer uma obstrução intestinal.





De acordo com o ministro da Saúde, não existe problema em pesquisar novos remédios. “Qual é o mal em pesquisar? Me aponte um. Pesquisa com vacina, pesquisa com fármacos”, disse.





Anvisa

Na manhã desta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a realização de um estudo clínico para avaliar o uso da proxalutamida na redução da infecção viral causada pelo coronavírus e no processo inflamatório provocado pela COVID.

A ‘nova cloroquina’

Ao sair do hospital, Bolsonaro citou o remédio pela primeira vez. O presidente afirmou que ele não tem a liberdade para falar sobre remédios contra COVID, porque a população e a mídia o julga como “criminoso”.

“A gente vê o mundo aí, alguns países investindo em remédios para curar a COVID, e aqui se você fala em cura de COVID passa a ser criminoso. Passa a ser criminoso. Você não pode falar em cloroquina, ivermectina”, disse.



“Tem uma coisa que eu acompanho há algum tempo, e nós temos que estudar aqui no Brasil. Chama-se proxalutamida. Já tem uns três meses que isso aí... Não tá no mercado, é uma droga ainda em estudo, sendo estudada”, finalizou.