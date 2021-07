IS

Bolsonaro voltou a defender ex-ministro da Saúde Pazuello em episódio de negociação para compra de vacinas (foto: Miguel Schincariol/AFP) Bolsonaro minimizou nesta segunda-feira (19/7) as denúncias envolvendo o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e voltou a defendê-lo. A apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ele ironizou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 inventou a "corrupção por pensamento". O presidente Jairnesta segunda-feira (19/7) asenvolvendo o ex-ministro da Saúde Eduardoe voltou a defendê-lo. A apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ele ironizou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19a "".





"Tem essa CPI dos três patetas, três patetas não. CPI do três otários. Tentam de toda maneira colar: "Ah, mas o Pazuello conversou com empresário". Pô, se tivesse tratando de corrupção, pessoal, não ia ter vídeo, meu Deus do céu. Seria num porão ou seria num canto qualquer", reclamou o presidente.









O general Pazuello se comprometeu a assinar um contrato para adquirir 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, do laboratório Sinovac, com intermediadores e por quase o triplo do valor da mesma vacina ofertada pelo Instituto Butantan.





No domingo (18/7), o presidente já tinha defendido o ex-ministro da Saúde, afirmando que que o governo não negociou com picaretas. "Agora, acredita quem quiser. O nosso governo não gastou um centavo com picareta. Parabéns ao Pazuello".