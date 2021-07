Bolsonaro terá 'tratamento clínico conservador', dizem médicos

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) internado por obstrução instestinal (foto: Reprodução/Instagram) equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, descartou, inicialmente, a possibilidade de fazer uma cirurgia para tratar o quadro de obstrução intestinal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com nota divulgada na noite desta quarta-feira (14/07), o chefe do Executivo passará por “tratamento clínico conservador”.









De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), foi constatado que foi em decorrência do atentado a faca, em 2018. Bolsonaro está acompanhado de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo após a facada.