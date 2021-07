Bolsonaro desembarca no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e agora segue para o hospital Vila Nova Star, onde realizará bateria de exames para definir se há necessidade de realizar cirurgia. Ele está acompanhado de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo em 2018 após a facada da qual foi vítima durante ato em campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).



Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira, 14, com dores abdominais. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), exames constataram obstrução intestinal decorrente do atentado a faca.



Enquanto ainda estava internado no HFA, pessoas que passavam em carros em frente ao local gritavam "fora, Bolsonaro", enquanto simpatizantes expressavam apoio. Em virtude do mal-estar, Bolsonaro cancelou a reunião que teria com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, prevista para as 11h de hoje. Na agenda oficial não constam mais compromissos.