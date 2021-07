PDT cogita Márcio Lacerda para disputar governo de Minas em 2022

Márcio Lacerda pode voltar ao cenário político após frustração em 2018 (foto: Sidney Lopes/EM/DA Press) Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte entre 2009 e 2016, está no radar do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para a disputa do governo de Minas nas eleições de 2022. A informação foi antecipada pela Rádio 98FM e confirmada pelo Estado de Minas, em contato com o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual da legenda. O nome de, prefeito deentre, está no radar do(PDT) para a disputa dodenasde. A informação foi antecipada pelae confirmada pelo, em contato com o deputado federal, presidente estadual da legenda.









A ideia é evitar o imbróglio ocorrido em 2018, quando o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que abrigava Lacerda, retirou a candidatura do ex-prefeito ao governo, deixando Ciro sem palanque formal no estado - o impasse acabou motivando a saída de Lacerda da agremiação socialista.





Outro sondado pelos pedetistas é Paulo Brant, atual vice-governador mineiro. Desde março de 2020, quando deixou o Novo, Brant está sem filiação partidária.





Conforme apurou a reportagem, contudo, o plano A do PDT gira em torno do apoio ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). No início deste ano, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve na capital mineira para conversar com o chefe do Executivo da capital mineira. À época, Lupi afirmou o desejo de compor cordão em torno de Kalil.





Kalil, prefeito belo-horizontino desde 2017 e sucessor de Lacerda no posto, é considerado o principal adversário de Romeu Zema (Novo), atual governador mineiro em 2022. O PSD segue em busca de alianças para a disputa eleitoral e, consequentemente, viabilizar a participação do prefeito belo-horizontino.