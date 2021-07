Datafolha: reprovação dos ministros do STF aumenta para 33%

AM

Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a crescer. É o que aponta a nova pesquisa Datafolha. A reprovação à atuação dos ministros do STF voltou a crescer. É o que aponta a nova pesquisa.





Cerca de 24% avaliam a atuação como boa/ótima. Para 36%, a avaliação é regular e 7% não souberam responder.





Na pesquisa anterior, em agosto de 2020, a reprovação era de 29%, ante 27% que consideravam o trabalho dos magistrados ótimo/bom. Outros 38% avaliaram como regular e 6% não sabiam opinar.

A diferença de quatro pontos percentuais na reprovação entre as duas pesquisas é o limite máximo da margem de erro, portanto uma situação improvável de estabilidade na prática.



Ainda de acordo com o instituto, os últimos acontecimentos políticos podem ter afetado o resultado.



Como exemplo, os processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha condenação por corrupção confirmada em três graus do Judiciário, e os ataques ao STF apoiados pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores.

A pesquisa

O Datafolha ouviu presencialmente 2.074 pessoas em 146 municípios de todo o país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

