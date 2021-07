Omar Aziz afirma que Pacheco vai prorrogar prazo da CPI da COVID

Omar Aziz, presidente da CPI da COVID, instalada pelo Senado (foto: Edilson Rodrigues/Senado)

Diante da nova frente deda, que apura suspeitas deem contratos de compra de, o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, afirmou que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) fará, na próxima terça-feira (13/7), a leitura do requerimento que garante a prorrogação daA informação foi divulgada pelaneste domingo (11/07)."Aplaudimos a decisão. Denúncias envolvendo corrupção e a vida dos brasileiros não podem ser varridas pra debaixo do tapete", disse a deputada federal Eliziane Gama nas redes sociais.procurou o senador por meio de sua assessoria de imprensa. A informação é de que a prorrogação será decidida pelo presidente do Senado ainda nesta semana.A CPI seria encerrada no dia 7 de agosto. Entretanto, em 28 de junho, o vice-presidente da comissão,(Rede-AP), apresentou um requerimento para prorrogar os trabalhos da CPI por mais 90 dias.O pedido, já protocolado, precisa da assinatura de 27 senadores. Com prazo inicial de 90 dias, a comissão atualmente está programada para encerrar-se no dia marcado, ou seja, 7 de agosto. Randolfe classificou esse prazo como insuficiente e afirmou ser "imperativo" prorrogar as atividades.