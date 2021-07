Flávio na CPI: 'Impossível igualar Bolsonaro e Lula na corrupção'

O senador(Patriota-RJ), filho ‘01’ do presidente(sem partido), esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dano Senado e saiu em defesa do pai.

De acordo com o senador, existe uma tentativa da CPI de enquadrar o presidente por prevaricação.Segundo ele, os senadores querem igualar o pai com o ex-presidente

“Querem ligar o presidente da República a um crime de prevaricação. Essa narrativa que tentam construir, que o presidente teve acesso a uma ‘invoice’ do caso Covaxin, através do deputado Luiz Miranda… é impossível que ele possa ter feito isso, o documento não existia”, disse.

O senador então levanta as mãos. “É a tentativa de igualar Bolsonaro ao Lula”, disse. “No quesito corrupção? A gente sabe que isso é impossível. Isso não existe. Comparar alguém que deu um prejuízo de bilhões para nosso país com uma tentativa de propina para comprar uma vacina que nunca foi comprada? A história não fecha”, afirma o Flávio.

De acordo com Flávio, “a população” não “compra” os fatos da CPI.





Santana é consultor técnico da divisão de Importação do Ministério da Saúde. Ele teria alertado à Precisa Medicamentos, intermediadora da compra da Covaxin, que as invoices (faturas) tinham irregularidades. A aquisição desse imunizante está sob suspeita de superfaturamento.





O técnico depõe na condição de testemunha e a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da COVID.



A comissão, instalada em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.

