Barroso depois de ataque de Jair Bolsonaro: 'O mal consome a si mesmo'

Barroso e Bolsonaro (13/05/2020) (foto: Marcos Correa/PR)

O presidente do, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (9/7), para indicar um livro, um pensamento e uma música. As indicações têm ligação direta com as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que alegou fraude nas eleições presidenciais.