Após ameaças de Bolsonaro, Vieira diz que 'falta coragem' a Aras e Lira

Senador eleito pelo Sergipe criticou duramente a postura de Lira e Aras ante Bolsonaro (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado )

Além da incompetência que custou tantas vidas e da parceria com o Centrão, traindo suas promessas de campanha, Bolsonaro avança descontrolado contra as instituições e a democracia. Sobram crimes de responsabilidade e comuns. Faltam coragem e espírito público para Aras e Lira.#CPI — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) July 9, 2021

Integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, o senador(Cidadania-SE) disse que “falta coragem” ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para conter o presidente(sem partido). Nesta sexta-feira (9/7), o parlamentar afirmou que o chefe do Executivo federal “avança” contra as“Além da incompetência que custou tantas vidas e da parceria com o Centrão, traindo suas promessas de campanha, Bolsonaro avança descontrolado contra as instituições e a democracia. Sobram crimes de responsabilidade e comuns. Faltam coragem e espírito público para”, escreveu Vieira, no Twitter.Eleito para o comando do Parlamento com a “bênção” de Bolsonaro, Lira já indicou publicamente que não vai colocar em tramitação algum dos vários pedidos de impeachment que tem sua gaveta. Após as Forças Armadas publicarem, nesta semana, notas com fortes críticas à, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), cobrou apoio público do conterrâneo.Aras, por seu turno, foi indicado por Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República (PGR).A apoiadores, em Brasília (DF), Bolsonaro falou sobre a necessidade de “eleições limpas”, mesmo sem especificar do que falava. "Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições", comentou.Nesta sexta, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também reagiu às falas do presidente . “As eleições vão acontecer. Não podemos tirar do povo o direito de escolher seus representantes. Nada nem ninguém vai trabalhar contra isso”, pontuou.“Todo aquele que pretender algum retrocesso será apontado pelo povo e pela história como inimigo da nação”, sentenciou