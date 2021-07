Bolsonaro ironiza acusações de propina: 'Não foi comprado nada'

Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou as acusações sobre pedido de propina no Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a COVID-19. Ele se encontrou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada na noite desta segunda-feira (5/7) e disse que em fevereiro ainda não tinha as doses do imunizante para comprar. O presidente(sem partido) ironizou as acusações sobre pedido deno Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a. Ele se encontrou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada na noite desta segunda-feira (5/7) e disse que em fevereiro ainda não tinha as doses do imunizante para comprar.

Presidente Jair Bolsoanro (sem partido) na porta do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (5/7) (foto: Reprodução/Youtube)





Ele afirmou que não houve corrupção porque nada foi comprado. “São 22 ministros, um orçamento enorme, como eu vou ter conhecimento de tudo? Quando acontece alguma coisa, toma providência. Pode haver corrupção? Pode. Sempre falei isso aí. Agora, acusar de corrupção? Não foi comprado nada”, afirmou.









Primeiramente, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) revelou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal que levou a denúncia de irregularidades na compra da Covaxin, a vacina indiana.



O parlamentar disse que o presidente associou o caso com o líder de governo na Câmara, O governo Bolsonaro enfrenta sérias acusações de corrupção na aquisição de vacinas contra a COVID-19.Primeiramente, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) revelou na Comissão Parlamentar de Inquérito () dano Senado Federal que levou a denúncia de irregularidades na compra da, a vacina indiana.O parlamentar disse que o presidente associou o caso com o líder de governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR)





Além disso, o policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira também acusou funcionários do Ministério da Saúde de pedir US$ 1 por cada dose da vacina AstraZeneca negociada com a pasta.