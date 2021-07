Zambelli sobre indiciamento de Renan: 'Para surpresa de 0 pessoas'

Manifestantes encerram protesto contra Bolsonaro no Rio

Manifestantes encerram protesto contra Bolsonaro no Rio

Com 'Capitão Cloroquino', manifestantes protestam contra Bolsonaro em BH

Com 'Capitão Cloroquino', manifestantes protestam contra Bolsonaro em BH

Cidades do interior de Minas protestam contra Bolsonaro

Cidades do interior de Minas protestam contra Bolsonaro