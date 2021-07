BH terá novo protesto contra Bolsonaro neste sábado (3/7)

Atos por 'Vacina no Braço, Comida no Prato e Fora Bolsonaro' (foto: Paulo Pinto / AFP) governo Bolsonaro será realizada neste sábado (3/7), em todas as regiões do Brasil. Em Belo Horizonte as manifestações foram convocadas para Praça da Liberdade, às 14h. A terceira onda de protestos contra oserá realizada neste sábado (3/7), em todas as regiões do Brasil. Emas manifestações foram convocadas para









impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação às denúncias de corrupção no governo na compra de vacinas. O atos são fortalecidos pelo A maior pauta dessa vez é o pedido dedo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação às denúncias de corrupção no governo na compra de vacinas. O atos são fortalecidos pelo superpedido de impeachment, protocolado na última quarta-feira, 30 de junho.

As entidades que organizam o ato pedem para que os manifestantes lembrem do uso de máscara, álcool em gel e estratégias de distanciamento.



Boneco inflável

Belo Horizonte também receberá a visita do famoso “Capitão Cloroquino”, o “Clorokiller”, boneco inflável em alusão ao presidente Jair Bolsonaro, de 13 metros de altura.

Amanhã Belo Horizonte receberá uma grande surpresa no protesto contra o presidente Jair Bolsonaro.



O Movimento Acredito Minas Gerais levará o Capitão Cloroquino, também conhecido como Clorokiller, na Praça da Liberdade, a partir das 14h.



E vocês vão também? #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/NsgZ17TJxF %u2014 Movimento Acredito - Minas Gerais (@AcreditoMinas) July 2, 2021





O boneco que tem a imagem de Bolsonaro como ceifador de vidas já visitou outras duas capitais brasileiras: Brasília e São Paulo. A estreia foi feita na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mas sofreu repressão policial e precisou ser relocada.





Boneco faz parte do movimento pro-impeachment de Jair Bolsonaro (foto: Movimento Acredito/Divulgação)



O levantamento do boneco ocorreu no dia do depoimento da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como “capitã cloroquina”, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no dia 25 de maio.





Em seguida, o boneco partiu para São Paulo e enfeitou as manifestações anti-Bolsonaro e pro-vacinas que ocorreram no último dia 29.





Agora, o boneco, que faz parte do Movimento Acredito, chega em BH e será inflado na Parça da Liberdade.





Integrante do movimento, Lucas Paulino afirmouque o boneco tem o objetivo de chamar atenção para o impeachment do presidente.





“Queremos fortalecer a manifestação a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Sabemos que nos protestos na época da Dilma, os bonecos do tipo, chamados de pixulecos, ficaram famosos e pensamos então, em chamar atenção para a pauta dessa forma”, disse Lucas.





Questionado sobre o nome do boneco, apelidado de “Capitão Cloroquino”, Lucas afirmou que a intenção é fazer uma sátira com o presidente que, desde o início da pandemia, vem "apostando em remédios sem eficácia contra a COVID”.





O Superpedido de Impeachment





O superpedido de impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) foi protocolado na tarde de quarta-feira (30/6), na Câmara dos Deputados. De acordo com o documento, o presidente cometeu pelo menos 21 crimes descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).





O Movimento Acredito faz parte do movimento para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a abrir o processo. Para fazer parte basta acessar o site: https://www.superimpeachment.org/

Veja os locais das manifestações

Região Sudeste





Minas Gerais





Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 14 h



Bambuí - Praça Coronel Torra | 9h



Barbacena - Praça São Sebastião | 9h30



Brumadinho - Na Avenida esquina com a Quintino Bocaiúva | 9h



Campo Belo - Praça dos Expedicionários | 10h



Caxambu - Carreata Ginásio Poliesportivo Jorge Cury | 9h30



Congonhas - Feira do Produtor Rural | 7h30



Conselheiro Lafaiete - Praça Tiradentes | 13h



Curvelo - Praça da Matriz | 10h



Divinópolis - Rua São Paulo com Primeiro de Junho | 9h



Formiga - Praça da Matriz | 19h



Gonçalves - Portal da Cidade | 11h



Governador Valadares - Mercado Municipal | 10h



Ipatinga - Praça 1 de Maio | 9h



Itabira - Rodoviária | 10h



Itajubá - Praça Wenceslau Braz | 11h



Itaúna - Praça da Matriz | 09h



João Monlevade - Praça do EPA (Cruzeiro Celeste) | 9h30



Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h



Mariana - Central | 10h



Montes Claros - Praça Dr. Carlos | 09h



Oliveira - Praça São Sebastião | 10h



Ouro Branco - Canteiro Central da Av. Mariza | 10h



Ouro Preto - Caminhada Terminal Turístico do Veloso | 9h30



Passos - Estação Cultura | 15h



Patos de Minas - Praça do Coreto | 10h



Poços de Caldas - Passeata Coreto (Praça Pedro Sanches) | 15h



Pouso Alegre - Praça da Catedral | 10h



Ribeirão das Neves - Banco do Brasil Lagoinha | 9h



Sacramento - Praça do Perpétuo Socorro | 9h



São João del Rei - Teatro Municipal | 10h



São Lourenço - Calçadão II | 15h



Sete Lagoas - Praça Tiradentes | 9h



Tiradentes - Em frente a Matriz | 10h



Ubá - Praça Guido | 09h



Uberaba - Praça Rui Barbosa | 10h



Uberlândia - Praça Ismene Mendes | 9h30



Varginha - Praça do ET | 10h



Viçosa - Saindo da UFV | 9h30



Espírito Santo

Vitória - UFES | 14h

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Monumento Zumbi | 10h





Rio de Janeiro - Cinelândia | 13hAngra dos Reis - Praça do Papão | 10h





Barra Mansa - Praça da Matriz | 11h





Cachoeiras de Macacu - Praça Duque de Caxias | 9h30





Campos - Praça São Salvador | 9h





Macaé - Praça Veríssimo de Mello | 9h30





Miguel Pereira - Em frente à Fornemat | 11h





Nova Friburgo - Centro de Turismo, Praça Demerval Barbosa, 15h





Nova Iguaçu - Praça dos Direitos Humanos via Light esquina com Dom Walmor | 9h





Paty dos Alferes - Praça George Jacob Abdue | 9h





Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h





Resende - Mercado Popular | 10h





Rio das Ostras - Carreata Cemitério do Âncora até a Praça dos Três Morrinhos | 08h





Rio das Ostras - Passeata na Praça dos Três Morrinhos até o Centro | 11h





Volta Redonda Praça Juarez Antunes | 14h





Saquarema - Praça do Coração | 15h





São Fidélis - Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30





Teresópolis - Praça do Sakura até Fonte Judith | 9h





Três Rios - Praça São Sebastião | 16h





Valença - Jardim de Cima | 9h30





São Paulo





São Paulo - MASP | 15h





Americana - Praça Luis Boni | 9h30





Amparo - Em frente à Prefeitura | 10h





Araçatuba - Praça Rui Barbosa | 10h e Carreata na Praça Olímpica | 10h





Araras - Praça Barão em frente à Basílica | 10h





Atibaia - Complexo Santa Clara | 13h30





Atibaia - Lago do Major | 15h30





Avaré - Mercado Municipal | 10h





Bauru - Praça Rui Barbosa | 9h





Boituva - Praça da Matriz | 10h





Botucatu - Largo São José | 14h





Campinas - Largo do Rosário | 10h





Carapicuíba - Bairro Cidade Ariston (Início da Av. Dante Carraro) | 10h





Cotia - Praça da Matriz | 13h





Cubatão - Parque Anilinas, Av. 9 de Abril | 10h





Cunha - Praça do Rosário | 10h





Guaratinguetá - Praça da Estação | 10h





Itanhaém - Praça Narciso de Andrade | 10h





Jacareí - Pátio dos Trilhos | 9h30





Jaguariúna - Praça Umbelina Bueno | 10h





Jaú - concentração no Beco | 9h





Jundiaí - carreata no Paço Municipal | 9h30 e ato na Ponte Torta | 11h





Laranjal Paulista - Ato no Mirante | 14h





Limeira - Av. Maestro Xixirri (próx. ao Campo do Galo) | 9h30





Mairiporã - Praça do Rosário | 11h





Mogi das Cruzes – Largo do Rosário | 10h





Osasco - Em frente à Estação de Osasco (ato segue rumo a Av. Paulista) | 12h30





Paulínia - Centro ao lado da Igreja São Bento | 9h





Peruíbe - Caraguava Ato na Praça ao Supermercado MZ | 12h





Piracicaba - Mercadão Municipal | 9h





Praia Grande - Praça 19 de janeiro | 10h





Registro - Praça dos Expedicionários | 15h





Ribeirão Preto - Esplanada Teatro Pedro II | 9h





Rio Claro - Jardim Público | 15h





Salto - Praça XV de Novembro | 15h





Santos - Estação da Cidadania | 16h





São Carlos - Arredores do Mercadão | 10h





São João da Boa Vista - Praça Coronel José Pires | 15h





São José dos Campos - Praça Afonso Pena | 9h





São José do Rio Preto - Em frente à Prefeitura | 14h30





São Paulo - MASP | 15h





São Roque - Passeata Largo dos Mendes | 10h





Sorocaba - Carreata em frente a Prefeitura | 9h





Suzano - Praça dos Expedicionários | 10h





Vinhedo - Praça Sant'Anna | 11h





Região Sul





Paraná





Curitiba - Santos Andrade | 15h





Antonina - Jequiti com arrecadação de agasalhos e produtos de limpeza para comunidade





Guarani Kuaray-haxa | 10h





Assis Chateaubriand - Ginásio de Esportes | 9h





Campo Mourão - Av. JK, próximo associação dos agrônomos | 9h30





Cascavel – Carreata em frente a Catedral | 10h





Cruz Alta - Praça Central em frente a Câmara de Vereadores | 10h





Foz do Iguaçu – Terminal Transporte Urbano I 11h





Francisco Beltrão – Praça da Matriz I 14h





Guarapuava - Praça Cleve I 10h30





Irati – Rua da liberdade (em frente ao Batalhão) | 10h





Londrina - Praça Ouro Verde 16h





Maringá - Estacionamento do Willie Davids – 15h





Paranaguá - Praça dos Leões | 14h





Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna – 15h





Umuarama – Praça Arthur Thomas | 15h





Rio Grande do Sul





Porto Alegre - Largo Glênio Peres | 15h





Cachoeira do Sul - Praça da Caixa D'Água | 14h





Candiota - Canteiro Central da 24 de Março | 10h





Canoas - Praça do Avião e Calçadão Canoas | (*Aguardando infos)





Caxias do Sul - Praça Dante Alighieri | 15h





Erechim - Esquina Democrática | 13h30





Frederico Westphalen - Praça da Matriz | 10H





Gravataí - Parada 66, em frente ao Veterano | 10h





Lagoa Vermelha - Igreja São Paulo | 14h





Nonoai - Trevo RS 406 - 324 na Comunidade São José | 9h





Novo Hamburgo - (*Aguardando infos)





Palmeira das Missões - Carreata Pórtico Norte | 14h





Pelotas - Caminhada Mercado Público | 10h





Rio Grande - Largo Dr. Pio | 11h





Santa Maria - Praça Saldanha Marinho | 13





Santa Catarina





Florianópolis - Praça Tancredo Neves | 9h30





Araranguá - Relógio do Sol | 10h





Blumenau - Praça Teatro Carlos Gomes | 10h





Brusque - Esquina da Av. Getúlio Vargas com 1º de maio | 10h





Canoinhas - Praça Oswaldo de Oliveira| 14h30





Chapecó - Catedral | 9h30





Concórdia - Calçadão (Esquina com a Dr. Maruri) | 15h





Criciúma - Praça da Santa Luzia | 9h





Garopaba - Rua do Na Lata | 15h





Herval D'Oeste - Carreata na Praça | 14h30





Itajaí - Ato Simbólico Memória as vitimas Covid - Ao lado Casa Cultura - (Sexta Feira 02/07) | 17h





Joinville - Praça da Bandeira | 10h





Lages - Calçadão | 10h





Laguna - Cais do Centro | 9h30





São Francisco do Sul - Igreja Matriz | 14h





São Miguel do Oeste - Trevo de saída para Maravilha | 10h





Timbó - Live/ATO ONLINE - (Domingo - 04/07) | 15h





Tubarão - Antiga Rodoviária | 9h

Atos no Exterior









Alemanha

Frankfurt - Römerberg (Sexta - 02/07) | 17h (horário local)





Canadá

Montreal - | 15h





Quebec - Parlamento de Quebec - 10h (horário local)





Toronto - City Hall | 15h (horário local)





Vancouver - Consulado Geral do Brasil em Vancouver | 12h (horário local)





Estados Unidos





Los Angeles - Wilshire Federal Building (11000 Wilshire BLVD, 90024) | 10h (horário local)





Espanha

Madrid - Picnic Palácio de Cristal no Parque Del Retiro | 18h (horário local)





Barcelona - Font de Canaletes (Inicio Rambla) | 19h (horário local)





Itália





Roma - Pomponio Leto, 02 às 21h (horário local)





Roma - (Domingo - 04/07) - Piazza San Giovanni ore | 18h (horário local)





Portugal





Lisboa - Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)





Braga - Praça da República, em frente ao chafariz | 18h (horário local)





Coimbra - Praça 8 de Maio | 12h30 (horário local)





Porto - Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição | 13h30 (horário local)





Reino Unido





Londres - Parliament Square / Estátua do Gandhi | 15h (horário local)