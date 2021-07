ALMG: secretário não informa saldo bancário de MG e sabatinas são suspensas

Deputados estaduais suspenderam reunião com secretário de Fazenda (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)

Acirramento fez deputado encerrar sessão

Deputados estaduais mineiros se programavam para sabatinar, nesta sexta-feira (2/7), os secretários de Fazenda, Planejamento e Gestão e Governo. O cronograma, no entanto, acabou suspenso. A audiência com Gustavo Barbosa, da Fazenda, transcorria normalmente quando Ulysses Gomes (PT) pediu informações sobre odasdo poder Executivo.O representante do governo estadual, porém, alegou que questões legais impediam que os valores fossem publicizados. Diante do impasse, a programação foi paralisada e será retomada em outra data.As sabatinas a Igor Eto, de Governo, e Luisa Barreto, de Planejamento e Gestão, ocorreriam após a conversa com. Apesar disso, as audiências compunham a mesma reunião do, programa semestral para o monitoramento de ações do governo. Como a inquirição do secretário de Fazenda foi suspensa, não houve condições legais para seguir o planejamento.Ao ser questionado por Ulysses Gomes sobre o saldo do governo, Barbosa chegou a dizer que, embora não conseguisse fornecer o dado de pronto, poderia conceder a informação se requerimento sobre o tema fosse oficiado. O líder de Romeu Zema (Novo) no Parlamento, Gustavo Valadares (PSDB), alegou que uma instrução normativa do poder Executivo impede a divulgação. A regra estaria vinculada à Lei de Acesso à Informação (LAI).O imbróglio fez a reunião ser suspensa por alguns minutos. Depois, a sessão foi retomada. A ausência de acordo, no entanto, fez Hely Tarqüínio (PV), que presidia os trabalhos, encerrar as atividades.Ao, Ulysses explicou que enxerga a informação como essencial para entender a situação fiscal de Minas Gerais. Segundo o petista, o estado tem pouco mais de R$ 8,3 bilhões de saldo nos cofres públicos, em conta obtida a partir da diferença entre receitas e despesas.“Por que continuar com a tese de acompanhar e fiscalizar sem o dado fundamental? Quanto o estado tem em sua conta bancária? A grande questão não é o que o governo está fazendo — ou não — com o dinheiro. É quanto tem em saldo. Isso, na prática, vai colocar em xeque todo o argumento que o estado está construindo (em prol) do Regime de Recuperação Fiscal e do estado de calamidade”, disse, em referência a ações que o Palácio Tiradentes tenta emplacar por conta da crise financeira.Durante a sessão, ao citar a normativa que garante o sigilo ao saldo estadual, Valadares afirmou que regra data de 2015, quando Fernando Pimentel (PT) era o governador. A reportagem tentou contato com o líder de Zema para repercutir o encerramento da sessão desta sexta, mas não obteve sucesso. Se houver resposta, este texto será atualizado.Ulysses Gomes afirma ter solicitado acesso às informações bancárias em outras oportunidades — também sem sucesso. Ele, que é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-Filas da Vacinação, que agora examina os gastos do estado para conter a pandemia de COVID-19, relata ter pedido os dados para embasar a investigação.“É um questionamento que a gente fez várias vezes. O secretário, todas as vezes, em outras edições do Assembleia Fiscaliza, ficou de trazer a informação, mas nunca a tema Em outras comissões, isso já foi requerido. Já pedi isso diretamente a ele na CPI, mas nunca traz”, pontuou.Desde 2016, por causa dos problemas financeiros, o Palácio Tiradentes paga parceladamente o salário do funcionalismo público. Para estancar a crise, Romeu Zema defende medidas como a privatização de empresas estatais.Não houve acordo para retomar as sabatinas desta sexta. Deputados da base aliada a Zema alertaram Hely Tarqüínio que o encerramento da sessão provocaria o adiamento dos outros dois debates programados para o dia. O comandante das atividades, no entanto, não mudou de opinião.“Não tem clima para continuar a reunião. Daqui a pouco, vai dar problema mais sério”, falou.Antes do impasse, Barbosa respondeu a uma série de questionamentos sobre temas como as renúncias fiscais concedidas pelo estado em prol da atração de investimentos e geração de empregos.