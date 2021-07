Vereador que violou caixão lacrado se livra de ser cassado

Parlamentar ficou conhecido em todo o Brasil após abrir um caixão em plena pandemia de COVID-19 (foto: Reprodução/Redes sociais) Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce, decidiu por 7 votos a 1 pelo arquivamento do processo de cassação do vereador William Faria (PT). O parlamentar respondia à quebra de decoro parlamentar após A Câmara Municipal de, no Vale do Rio Doce, decidiu por 7 votos a 1 pelo arquivamento do processo dedo vereador William Faria (PT). O parlamentar respondia à quebra de decoro parlamentar após violar o caixão de um idoso de 92 anos , que teria morrido em decorrência de complicações da COVID-19.

Vereador abre caixão com facão para provar que homem não morreu de COVID-19https://t.co/P1PWOUEIUY pic.twitter.com/p6zt1o4Iqe %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 26, 2021

Arquivamento

Durante a reunião na Câmara Municipal da cidade, ocorrida na noite dessa quarta-feira (30), foi lida a denúncia contra o vereador petista. Dos oito parlamentares aptos a votar, sete decidiram pelo arquivamento do processo. O único a votar contra foi o Sargento João Paulo dos Santos (PP), relator do processo.

William Faria alegou que abriu o caixão com o objetivo de garantir à família do idoso o direito de vê-lo pela última vez. Apesar de ter se livrado do processo político-administrativo relacionado a uma suposta quebra de decoro parlamentar, o vereador ainda responde a um processo criminal, também por aberto o caixão. A decisão ainda não foi proferida pela Justiça.

Relembre

O vereador William Faria (PT), de Santa Bárbara do Leste, bombou na internet com um vídeo no qual ele aparece empunhando um facão para abrir um caixão lacrado, com o corpo de um homem de 92 anos de idade, que morreu vítima de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele não gostou de ver o caixão lacrado e a família do homem sem poder velar o seu corpo.

O vereador reprovou o procedimento adotado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste de lacrar o caixão, e alegou que a morte do homem nada tinha a ver a com a COVID-19, e a família do morto tinha direito a realizar um funeral digno.

O vídeo mostrando o rompimento do lacre do caixão foi postado nas redes sociais do vereador e viralizou. A Polícia Civil abriu uma investigação contra o parlamentar por crime de Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268 do Código Penal).





Já a direção executiva do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu "decidiu afastar imediatamente o vereador William Faria, de Santa Bárbara do Leste, em razão do lamentável fato ocorrido no último domingo (25/4), quando o parlamentar violou um caixão lacrado durante o funeral de um homem que faleceu com suspeita de COVID-19".