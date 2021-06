Ex ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante depoimento à CPI da COVID, em maio (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Andréa teria enviado um e-mail para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, com os pontos que poderia abordar sobre atos do ex-marido, enquanto ocupava o Ministério da Saúde.





Os membros da CPI avaliam se ela vai ser chamada para prestar depoimento. Segundo o colunista, a decisão final sobre ouvi-la deve ocorrer após uma conversa pessoal entre o presidente da CPI da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM) e Andréa, que mora em Manaus.

