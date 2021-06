Randolfe diz que vai acionar STF em crime de prevaricação contra Bolsonaro

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID e líder da oposição no Senado, disse nesta sexta-feira (25/6) que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O senador(Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito () dae líder da oposição no Senado, disse nesta sexta-feira (25/6) que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime decontra o presidente(sem partido).





“Hoje foram apresentados todos os elementos de um crime cometido por sua excelência, o presidente da República”, disse o vice-presidente da CPI em coletiva de imprensa.





“O senhor presidente da República recebeu a comunicação de um fato criminoso. Não tomou a devida providência para instaurar o inquérito. Não tomou a devida providência para deter o continuado delito. Mais grave que isso: o senhor presidente da República, através de representantes do seu governo, dias depois, quando os depoentes vêm a essa comissão parlamentar de inquérito, tenta intimidar as testemunhas que vão depor nesta CPI”, continuou Randolfe.



Impeachment





O senador ainda afirmou que vai comunicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) o crime de prevaricação.



“Mais grave que tudo isso: o senhor presidente da República, ao ser comunicado do feito criminoso, relata que tem suspeita de quem se trata e quem está operando e providência não é tomada. Estão dados todos os elementos do crime de prevaricação, conforme dispõe o código penal. Nós estaremos propondo, a direção da CPI vai analisar, a possibilidade de comunicar ao STF a ocorrência desse crime para as devidas observâncias do que está disposto no artigo 86 da Constituição da República”, concluiu.





Segundo o Código Penal brasileiro, o crime de prevaricação ocorre quando um funcionário público "retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".





Nesse caso específico, seria uma suposta não comunicação de eventual irregularidade para outras autoridades investigarem. O Código Penal prevê pena de três meses a um ano de prisão e multa.





Articuladores de um "megapedido" de impeachment contra Bolsonaro, a ser apresentado na próxima semana à Câmara, cogitam a possibilidade de incluir as denúncias dos irmãos Miranda entre as acusações de crime de responsabilidade que o presidente teria cometido.