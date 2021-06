Ciro Gomes: 'Vou a Paris cem vezes se me obrigarem a votar em bandido'

Ciro Gomes voltou a criticar o PT e o Lula (foto: Youtube/Reprodução) Rafinha Bastos, o possível candidato à presidência em 2022 Ciro Gomes (PDT) reforçou as críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista ao canal do humoristao possível candidato à(PDT) reforçou as críticas ao ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT).









Para Ciro, Lula está impondo “cinismo aos jovens”, com um ideal de que o Brasil precisa ser governado por “bandidos”.





“O Brasil cresceu, durante meio século, 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. Agora cresce zero. Dez anos sem crescer nada: seis com o PT, dois com o Temer, que o PT botou lá, e dois com o Bolsonaro. Isso é uma tragédia”





Ele ainda afirmou que propõe que os brasileiros comecem a denunciar a estratégia de atacar Lula pela falta de projeto.