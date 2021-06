Alessandro Vieira é vacinado contra COVID: 'Não teve CPI, mas tem vacina'

Vieira aproveitou para conscientizar a população: ''#vacinanobraço'' (foto: Redes Sociais/Reprodução) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (8/6), para contar que foi vacinado contra a COVID-19. “Hoje não teve CPI, mas teve vacina!”, escreveu.



Vieira, que vem chamando atenção pelos seus posicionamentos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), aproveitou para conscientizar a população.





“Hoje não teve CPI, mas teve vacina! Recebi a primeira dose no posto instalado na UNIT. É importante que cada um faça a sua parte, só juntos teremos a proteção comunitária. Deixe quem nega a ciência falando sozinho, é hora de união pela Saúde Pública! #vacinanobraço”, escreveu.

Hoje não teve CPI, mas teve vacina! Recebi a primeira dose no posto instalado na UNIT. É importante que cada um faça a sua parte, só juntos teremos a proteção comunitária. Deixe quem nega a ciência falando sozinho, é hora de união pela Saúde Pública! #vacinanobraço pic.twitter.com/6Q7kJ19luf %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) June 18, 2021

A hashtag #vacinanobraço faz parte do movimento “Vacina no braço, comida no prato”, organizado pela oposição do governo federal.





Apesar da fala de Alessandro, hoje foi realizada no Senado uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID que ouviu os médicos Ricardo Zimerman e Francisco Cardoso, apoiadores da cloroquina.