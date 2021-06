PF pede levantamento de todas as denúncias de fraudes eleitorais desde 1996

Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando para apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno (foto: Pixabay/Reprodução) Polícia Federal (PF) enviou, na quinta-feira (17/6), para suas superintendências estaduais uma ordem para que forneçam à Diretoria de Combate ao Crime Organizado informações sobre todas as denúncias de fraudes eleitorais desde 1996, quando foi implementada a urna eletrônica. A direção da(PF) enviou, na quinta-feira (17/6), para suas superintendências estaduais uma ordem para que forneçam à Diretoria de Combate ao Crime Organizado informações sobre todas as denúncias de fraudes eleitorais desde 1996, quando foi implementada a urna eletrônica.





Leia: Sem provas, Bolsonaro repete que foi eleito no 1º turno e que houve fraude "Nunca houvedocumentada. Jamais. Apenas o pedido de auditoria solicitado pelo então candidato Aécio Neves e que não se apurou impropriedade porque não há. Se o presidente da República ou qualquer pessoa tiver provas (de fraude) tem o dever cívico de entregá-la ao Tribunal, e estou com as portas abertas. O resto é retórica política, são palavras que o vento leva", disse o ministro.

Segundo o ministro, a proposta de voto impresso para as eleições é uma "solução arriscada para um problema que não existe".

Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando para apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.



Em 2018, Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos validos).

O documento da PF justifica o pedido pela “recente criação da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 135-A, de 2019, da deputada Bia Kicis (PSL-DF), a chamada ‘PEC do Voto Impresso‘".