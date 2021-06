'Falei para não me desafiar', diz Paes a Doria, após antecipar vacinação

Eduardo Paes e João Doria usam as redes sociais para acirrar a disputa da 'corrida' pela vacinação (foto: Redes socias/Reprodução)









Passamos o @jdoriajr! Falei para não me desafiar! Bora vacinar! Todos cariocas acima de 18 anos vacinados com a primeira dose até 31/08. E adolescentes de 12 a 17 vacinados em setembro! Ninguém segura os cariocas! #vaitercarnaval Viva a @fiocruz viva o @butantanoficial pic.twitter.com/1K6H9CUjG8 %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) June 18, 2021





A antecipação da imunização na capital fluminense pelo prefeito foi em resposta ao último anúncio feito pelo governador de São Paulo no domingo (13/6). Segundo o paulista, todos os cidadãos do estado com mais de 18 anos receberão ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus até 15 de setembro.





Sem perder tempo, Doria também usou as redes sociais para aceitar mais uma vez o desafio do gestor muncipal e o parabenizou pelo avanço da campanha no Rio de Janeiro. Confira:





“Parabéns Eduardo Paes por acelerar a vacinação no Rio. E me aguarde. Como falei, temos vacina na agulha!”





Parabéns @eduardopaes por acelerar a vacinação no Rio. E me aguarde. Como falei, temos vacina na agulha! %uD83D%uDC89%uD83D%uDC89%uD83D%uDC89 %u2014 João Doria (@jdoriajr) June 18, 2021





Impulsionados pelos internautas, algumas autoridades brasileiras recentemente entraram em uma 'competição' para ver quem vacina, em um menor tempo, mais pessoas contra a COVID-19. Os governadores, Flávio Dino (Maranhão), e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), também viraram concorrentes da disputa amigável entre os políticos.





