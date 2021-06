Eleições 2022: pesquisa mostra Bolsonaro e Lula empatados

Eleições 2022 devem ter Bolsonaro e Lula como principais rivais na disputa pela Presidência (foto: AFP / EVARISTO SA e AFP / Fabrice COFFRINI) Presidência da República realizada pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatados tecnicamente. Em todos os cenários apresentados pelo instituto a diferença entre eles ficou dentro da margem de erro da pesquisa, de 2%. Foram ouvidos 2040 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal, entre os dias 11 e 15 de junho. Pesquisa de intenção de voto para arealizada pelo institutomostra o presidente(sem partido) e o ex-presidente(PT) empatados tecnicamente. Em todos os cenários apresentados pelo instituto a diferença entre eles ficou dentro da margem de erro da pesquisa, de 2%. Foram ouvidos 2040 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal, entre os dias 11 e 15 de junho.









No segundo cenário, sem a presença de Datena, Bolsonaro aparece com 36,9%, Lula tem 34,6%. Os demais candidatos ficaram com os seguintes percentuais: Ciro (6,2%), Doria (4%) e Mandetta (3,6%). Nulos e brancos atingiram 10,2%, e 4,5% não responderam.





O instituto também apresentou um cenário em que só aparecem como candidatos Bolsonaro, Lula e Datena. Nesse caso, Lula tem 36,7%, Bolsonaro, 35,7% e Datena, 12,6%. Além disso, 11% afirmaram que votarão em branco ou nulo, e 3,9% não responderam.





Na simulação de segundo turno envolvendo Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 40,2% contra 40% de Bolsonaro. Brancos e nulos chegam a 15,3%, enquanto 4,4% disseram que não sabem ou não responderam.





Outras duas simulações de segundo turno foram feitas na pesquisa. Na primeira, Bolsonaro vence Datena com 39%, contra 32,8% de Datena. Na segunda, Lula vence Datena com 38,5% contra 32,9% do apresentador.





Em relação à rejeição do eleitorado aos candidatos, João Doria lidera. Segundo a pesquisa, 57,2% dos entrevistados disseram que "não votariam nele de jeito nenhum para presidente do Brasil". Em segundo lugar entre os rejeitados, está Ciro Gomes, com 50,9%, seguido por Bolsonaro (50,4%), Lula (49,7%) e Datena (42%).