CPI dos Fura-filas: gastos do governo de Minas em saúde são questionados

Cássio Soares, Gustavo Barbosa, João Vítor Xavier, Luisa Barreto e Gustavo Baccheretti durante reunião da CPI (foto: Clarissa Barçante/Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-filas da vacinação contra a COVID-19, instalada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), iniciou nesta quarta-feira (9) sua segunda fase.



Os deputados estaduais apuram os gastos do governo de Minas na saúde no ano de 2020, que teria sido menor que o empenhado em 2019 e aquém do estabelecido pela Constituição Federal.









Ainda, segundo o relator, a quantia seria referente a 10,75% das receitas de impostos e transferências, quando o mínimo é de 12,29%.



Questionada sobre o motivo para o suposto não cumprimento, a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luisa Barreto, afirmou que o índice foi cumprido.





“A gente tem o cálculo conforme os critérios da Secretaria Nacional, que demonstram que Minas Gerais cumpriu o índice constitucional da saúde aplicando em despesas empenhadas 12,29% no ano de 2020. Na redução de R$ 100 milhões que se colocam em relação a 2019, diz respeito aos gastos que se colocam no índice, mas, como já demonstrei, a gente teve crescimento na despesa total do estado com ações de saúde da ordem de mais de R$ 600 milhões, ou 6,65%”, afirmou.





Cássio Soares não se sentiu satisfeito e seguiu questionando. Ele perguntou: “Você afirma, categoricamente, que no ano de 2020 o governo do estado de Minas Gerais cumpriu o mínimo constitucional de acordo com a Lei Federal, complementar Federal, número 141?”.



“Cumprimos o índice constitucional com 12,29% das despesas empenhadas”, respondeu Barreto.





Além de Barreto, outros dois secretários participaram da reunião desta quarta: Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, e Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda. Os três falaram na condição de convidados e abordaram demais temas relacionados à pandemia no estado.





Ao encerrar a participação na reunião, que durou cerca de cinco horas, Cássio Soares fez um pedido aos secretários e, em especial, à Luisa Barreto.



“Quero pedir à secretária Luisa que utilize toda essa eficiência também para ajudar no pagamento às entidades de saúde do estado. Na semana passada, a Santa Casa de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, fechou seu pronto-atendimento porque não recebe recursos de estado. Nós acionamos a secretaria, a secretaria está em atraso com os pagamentos. E é apenas um exemplo de diversas, centenas, dezenas, centenas de instituições do estado. E saúde se faz com investimentos, com recursos públicos, públicos. Peço e faço esse apelo aqui”.