Eduardo Bolsonaro elogia Gusttavo Lima: 'resume sentimento do brasileiro'

Deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilha postagem elogiando falas do cantor sertanejo Gusttavo Lima (foto: Lula Marques/Divulgacao)

por São Paulo e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido),(PSL), publicou um vídeo, nesta segunda-feira (7/6), elogiando osertanejo





Segundo Eduardo, enquanto ‘globais’ e artistas da MPB querem ver o Brasil destruído, o cantor sertanejo fala a 'língua do povo'. Ele ainda disse que Gusttavo resumiu o sentimento do brasileiro, durante uma entrevista do cantor para o jornalista Léo Dias.





O deputado compartilhou um trecho da entrevista e recomendou que seus seguidores assistissem na íntegra.

Enquanto globais e artistas da MPB querem ver o Brasil destruído, o sertanejo mais uma vez fala a língua do povo.@gusttavo_lima resumiu o sentimento do brasileiro em ótima entrevista para @euleodias .Vale ver na íntegra no canal do jornalista, em:https://t.co/NpBxGveTA0 pic.twitter.com/VRGhj1p4L2 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 7, 2021





Na conversa com o jornalista, o cantor disse que pessoas que precisam sair para trabalhar em meio à pandemia não podem ser criticadas.









“Se você tem dinheiro, se você tem condição, fica na tua casa. Agora não venha criticar quem precisa buscar o arroz e o feijão, pagar o leite, pagar a escola do seu filho, pagar as despesas da casa e o aluguel.”





Segundo ele, é necessário 'escolher': o vírus que mata ou a fome, o desemprego e a economia que fica prejudicada. E perguntou. “Quem mata mais?”. Em seguida, o próprio cantor responde: “Os dois.”





"Às vezes, as pessoas que criticam não sabem como é a vida de um pai de família que tem sete filhos. De uma hora para outra precisa parar de trabalhar. Ele não tem sustento, ele não tem renda.”





O cantor ressalta, contudo, que as pessoas que precisam sair para trabalhar devem manter os cuidados preventivos contra a COVID-19. “Devem se cuidar, lógico. Vamos usar máscara, álcool em gel, proteger as pessoas.”





Gusttavo Lima afirma ainda que está entre essas pessoas. “Cara, eu preciso trabalhar! Todo mundo acha que eu sou milionário.”





Isolamento social





A família Bolsonaro sempre criticou as medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores para tentar conter a disseminação da COVID-19.





Em fevereiro deste ano, Eduardo afirmou que "lockdown só é eficaz para aglomerar". "Ainda não aprenderam com a redução de horário do comércio", escreveu no Twitter.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina