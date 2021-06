Eduardo Bolsonaro sobre bronzeado de Doria: 'Guerreiro do povo brasileiro'

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, criticou o ' banho de sol' do governador de São Paulo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O deputado federal pore filho “03” do presidente(PSL), publicou um vídeo, nesta segunda-feira (7/6), em que o governador de São Paulo, João(PSDB) , aparece em um hotel no Rio de Janeiro tomando “banho de sol”.Leia: Veja as críticas a Doria: 'Lockdown para você, marquinha para mim'