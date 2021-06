'Desespero é tanto que virei alvo do presidente', diz Aziz

Aziz criticou o presidente Jair Bolsonaro e afirmou a existência do 'gabinete do ódio' (foto: Reprodução GloboNews) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador Omar Aziz (PSD-Amazonas), criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), durante entrevista à GloboNews, na noite desta sexta-feira (04/06). Aziz afirmou que Bolsonaro está "desesperado" e “perdendo o tempo” atacando um “senador pequeno de um estado do Norte”. O presidente dada, o senadorcriticou o presidente da República,durante entrevista à GloboNews, na noite desta sexta-feira (04/06). Aziz afirmou que Bolsonaro está "desesperado" e “perdendo o tempo” atacando um “senador pequeno de um estado do Norte”.





bate-bocas” que aconteceram durante as reuniões da CPI e afirmou que se trata de tensão, já que estão “ O senador abriu a entrevista comentando os “que aconteceram durante as reuniões da CPI e afirmou que se trata de tensão, já que estão “ tratando de vid as”. Logo depois, Aziz disse que a “verdade” sobre o governo Bolsonaro está aparecendo e, por essa razão, ele está “desesperado”.









Ele completou que Bolsonaro se apoia na mídia para “atacar adversários” e afirmou a existência do ‘gabinete do ódio’, que é um suposto gabinete montado para espalhar informações falsas sobre uma pessoa.





"Historicamente, desde que começou o governo, todas os desafetos e as pessoas que o contrariam, ele (bolsonaro), destruiu através das mídias robóticas que ele tem, através do gabinete do ódio", disse Aziz, que citou o ex- juiz Sergio Moro, que era aliado do presidente e foi ministro do governo, como exemplo de “ataque” dos robôs de Bolsonaro.





“Ou você reza na cartilha e diz ‘amém’, ou você não presta”, afirmou sobre Bolsonaro e suas alianças políticas. “Ele (Bolsonaro) ataca os que estão tentando investigar e mostrar fatos, mas quem está ao lado dele, não tem defeitos. Porém não é bem assim”.





Aziz disse também que Bolsonaro passou a campanha eleitoral, das Eleições Presidenciais de 2018, criticando o Centrão, mas está se unindo a políticos com pensamentos de ‘centro’. Entretanto, o senador diz que “não é o momento para se falar disso”.





“Isso é só para dizer que o desespero é tamanho que toda quinta-feira, eu virei alvo do presidente da república. Que invés de perder tempo comigo, que sou apenas um pequeno senador do estado do Norte, que é grande pelo seu povo e pela coragem que tem”, criticou Aziz. Logo depois, o presidente da CPI elogiou o estado do Amazonas, onde nasceu e fez carreira política, e afirmou que “o povo do Amazonas não se intimida com falastrões”.





Além de provar que o 'gabinete do ódio’ existe, Aziz diz que a CPI revelará mais com as investigações. “Estamos provando mais, que houve omissão, que as pessoas morreram por falta de vacina, por falta de política pública e por falta de um ministro da Saúde”, concluiu.



