Novo depoimento de Queiroga na CPI da COVID será antecipado, diz Omar Aziz

Omar Aziz, senador e presidente da CPI da COVID, durante entrevista à GloboNews (foto: Reprodução/GloboNews) Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal, o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou na manhã desta segunda-feira (31/5) que Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, terá o novo depoimento à comissão antecipado. O parlamentar deu a declaração durante entrevista à GloboNews.









Segundo a maioria dos senadores, a reconvocação de Queiroga acontece pelo fato de ele não ter respondido algumas perguntas de forma clara.





As reuniões da CPI serão retomadas nesta terça-feira (1º/6), com depoimento de Nise Yamaguchi, médica oncologista e defensora da cloroquina como forma de tratamento à COVID-19. O medicamento não tem eficácia comprovada por autoridades de saúde, e a médica é acusada de participar do governo federal mesmo sem ter cargo.





Na quarta-feira (2/6), a CPI vai ouvir três especialistas em infectologia: Clóvis Arns da Cunha, Zeliete Zambom e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Na quinta-feira (3/6) ainda não há depoimentos agendados.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.