CPI da COVID vai ouvir ministro Queiroga pela segunda vez na próxima terça

Ministro Marcelo Queiroga será ouvido na próxima terça-feira (8/6) para explicar a Copa América no Brasil (foto: Evaristo Sá/AFP)

A CPI da COVID vai ouvir, pela segunda vez, na semana que vem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A convocação dele foi antecipada pelos senadores depois que o Brasil decidiu sediar a Copa América e que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de aglomerações sem máscara.

O depoimento será na próxima terça-feira (8/6). Queiroga já foi ouvido em 6 de maio, mas teve a reconvocação aprovada via requerimento no último dia 26.

A ideia dos senadores é ouvir Élcio Franco no dia seguinte ao ministro da Saúde. Ele foi secretário-executivo do Ministério da Saúde durante a gestão do general Eduardo Pazuello.

As informações são do canal de TV por assinatura “CNN”.

Nesta quarta-feira (2/6), a CPI vai ouvir a médica infectologista Luana Araújo. Ela chegou a ser anunciada para o cargo de secretária-extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 na gestão de Queiroga.

Porém, 10 dias depois, a pasta cancelou a nomeação. Os senadores querem entender o que levou Luana a não ocupar o cargo.

A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.