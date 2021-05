Rodrigo Pacheco se posiciona sobre seca dos reservatórios: 'É inaceitável'

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) reduções nos níveis de reservatórios hidrelétricos do sistema de Furnas, em Minas Gerais, e diante de uma seca histórica, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se posicionou sobre o assunto. O parlamentar criticou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em suas redes sociais na sexta-feira (28/5). Em meio a possíveisnos níveis dehidrelétricos do sistema de Furnas, em Minas Gerais, e diante de uma seca histórica, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se posicionou sobre o assunto. O parlamentar criticou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em suas redes sociais na sexta-feira (28/5).









Ele ressaltou os sacrifícios para manter as usinas hidrelétricas. “Essa política energética sem ideias, que não planeja e não pensa em médio e longo prazo, reduz os níveis de água e sacrifica o abastecimento, o turismo, a navegação, a agropecuária, a piscicultura e o meio ambiente. Sacrifica, sobretudo, milhares de pessoas!”, afirmou. “A previsão de secar os reservatórios do sistema de Furnas, em Minas Gerais, é inaceitável, ainda mais depois dos acordos feitos com a bancada federal do Estado”, completou.





Na última sexta (28/5), o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um alerta de emergência hídrica entre junho e setembro para cinco Estados — Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.









O comunicado se soma a uma sequência de notícias que expõem uma das piores secas que o país já enfrentou, concentrada na região Centro-Sul.





Dados divulgados em abril pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontaram que, entre setembro de 2020 e março deste ano, as hidrelétricas do país receberam o menor volume de chuvas em 91 anos.