Zema vai a Brasília para encontros com Pacheco, Onyx e outros ministros

Onyx e Zema em setembro de 2020, durante encontro em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Romeu Zema (Novo), e membros da equipe governamental passarão esta terça-feira (25/5) em Brasília para uma série de encontros com congressistas e ministros do governo federal.



A primeira reunião está prevista para as 11h, com Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.









Sobre esse encontro com Zema, o deputado federal Tiago Mitraud diz que é algo corriqueiro. “Nada demais. Conversamos de tempos em tempos para nos atualizarmos”, afirmou brevemente ao Estado de Minas o parlamentar, segunda autoridade a se reunir com o governador mineiro.





Às 15h, será a vez de Zema se encontrar com Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal. Já às 17h, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, recebe o governador mineiro. Nesses dois encontros, Álvaro Antônio acompanha o chefe do Executivo estadual.





Já à noite, às 19h30, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Christianne Dias, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, encontram-se com Zema.





Compõem a equipe de Zema na viagem a Brasília três secretários: Igor Eto (Governo), Marília Melo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Fernando Marcato (Infraestrutura e Mobilidade).