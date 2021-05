Simone Tebet sugere sessões privadas da CPI para discutir sobre cloroquina

Simone Tebet acredita que ouvir testemunhas a favor da cloroquina na CPI pode convencer as pessoas a usarem o medicamento sem comprovação contra a COVID (foto: Roque de Sá/Agência Senado) Simone Tebet (MDB-MS) acredita que ouvir testemunhas a favor da cloroquina na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID pode convencer as pessoas a usarem o medicamento sem comprovação de eficácia contra o coronavírus. Na próxima terça-feira (2/6), a médica Nise Yamaguchi, grande defensora da hidroxicloroquina, vai depor na comissão. A senadora(MDB-MS) acredita que ouvir testemunhas a favor da cloroquina napode convencer as pessoas a usarem o medicamento sem comprovação de eficácia contra o coronavírus. Na próxima terça-feira (2/6), a médica, grande defensora da hidroxicloroquina, vai depor na comissão.





Sobre o depoimento, ela conta quais são as expectativas. “Não espero que a doutora vá mudar seu posicionamento em relação à hidroxicloroquina. Acho só que ela vai ter que explicar o que significa esse tratamento precoce, em que condições, o que ela efetivamente estava querendo dizer com o uso dessa medicação. Se ela acabar falando se isso é uma questão de se substituir a vacina ou não, se houve um mal entendido por parte do governo”, afirmou a senadora em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.





“A CPI tem que tomar muito cuidado com esses depoimentos. Quando o assunto for hidroxicloroquina, eles deveriam votar um requerimento para que a reunião fosse fechada, sem transmissão ao vivo, porque muitas vezes só reforça nos argumentos daqueles que hoje se projetam no presidente da República de que estão no caminho certo e devem usar a cloroquina mesmo sabendo dos efeitos colaterais”, defendeu.





No dia seguinte, na quarta-feira (3/6), a CPI também vai receber outros médicos representando as entidades brasileiras de medicina, como o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia.

“Isso é fundamental. Não só um contraponto, mas mostrar o quão nociva foi essa exposição da cloroquina, o que isso representou em fazer com que as pessoas não buscassem no tempo certo, e no jeito certo, o tratamento dos sintomas do vírus. Uma sensação falsa de que usando a cloroquina eu poderia ir para o mercado de trabalho, andar na rua e cumprimentar as pessoas de forma protegida. Faz parte de uma estratégia do relator e da comissão para comprovar no relatório as consequências, e portanto, a responsabilidade de quem ficou vendendo propaganda enganosa do tratamento precoce”, ressaltou Tebet.

Confira os próximos depoimentos na CPI da COVID:

Dia 1/06

- Nise Yamaguchi - Médica apontada como participante do gabinete paralelo de Bolsonaro. Grande defensora da hidroxicloroquina.





Dia 2/06

- Dr. Clóvis Arns da Cunha - Professor de Infectologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia

- Dra. Zeliete Zambom, Médica de Família e Comunidade, professora da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic e presidente da Sociedade Brasileira Medicina de Família e Comunidade

- Dr. Francisco Eduardo Cardoso Alves - Especialista em infectologia pelo Emílio Ribas (SES/SP)

-Dr. Porto de Melo - Médico neurocirurgião





Dia 8/06

- Nísia Trindade -Presidente da Fiocuz





Dia 9/06

- Élcio Franco -Ex-secretário executivo do Ministério da Saúde





Dia 10/06

- Marcos Eraldo Arnoud Marques (Markinhos Show) - Assessor especial do Ministério da Saúde





Dia 11/06

- Cláudio Maierovich - Médico sanitarista e ex-presidente Anvisa e da Fiocruz

- Nathália Pasternak - Microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP)





Dia 15/06

- Marcellus Campêlo - Secretário de Saúde do Amazonas





Dia 16/06

- Wilson Witzel - Ex-governador do estado do Rio de Janeiro





Dia 17/06

- Carlos Wizard – Empresário





Dia 22/ 06

- Felipe G. Martins - Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais





Dia 23/06

- Presidente do Instituto Gamaleya (Vacina Sputinik V)





Dia 24/06

- Jurema Werneck - Representante do Movimento Alerta





Dia 29/06

- Sr Wilson Lima, Governador do estado do Amazonas





Dia 30/06

- Sr Helder Barbalho - Governador do estado do Pará





Dia 1/7

- Sr. Wellington Dias - Governador do estado do Piauí