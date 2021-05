Kalil sobre CPI da COVID: 'Chocante e revoltante'

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, fez comentário sobre a CPI da COVID-19 no Senado (foto: TV Band/Reprodução) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comentou durante entrevista à TV Band, nesta sexta-feira (28/5), sobre a CPI da COVID, implementada no Senado para apurar a gestão da pandemia pelo governo federal. O prefeito deBelo Horizonte,(PSD), comentou durante entrevista à, nesta sexta-feira (28/5), sobre a, implementadanopara apurar a gestão da pandemia pelo governo federal.





Para Kalil, o depoimento mais “chocante” foi o de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan.





Durante depoimento na CPI, Dimas Covas disse que o instituto ofereceu ao governo federal 60 milhões de doses de vacina contra COVID-19 a serem entregues a partir de dezembro do ano passado.



Ele afirmou que o Butantan fez três ofertas no ano passado, sendo a primeira delas em 30 de julho, mas o contrato só foi assinado em janeiro deste ano, em meio a pressões políticas. "Acho que de tudo que aconteceu, o depoimento mais impactante não foi de político, ministro... foi do doutor Dimas Covas. Fiquei revoltado sabendo que poderíamos ter milhões de pessoas imunizadas. Eu não acredito que ele mentiu. E de tudo que foi falado, aquela não aceitação da proposta do Butantan me chocou profundamente", comenttou o prefeito de BH.Durante depoimento na CPI,disse que o instituto ofereceu ao governo federal 60 milhões de doses de vacina contraa serem entregues a partir de dezembro do ano passado.Ele afirmou que o Butantan fez três ofertas no ano passado, sendo a primeira delas em 30 de julho, mas o contrato só foi assinado em janeiro deste ano, em meio a pressões políticas.





“As idas e vindas vieram dificultando o cronograma. Poderia chegar a 100 milhões em maio. Como não teve definições, o cronograma foi para setembro, porque nesse momento a demanda mundial de vacina era grande e continua até hoje. A dificuldade para trazer vacina é imensa. Agora não é recurso, é disponibilidade de vacina”, afirmou.



Leia: Covas: governo recusou 60 milhões de doses da CoronaVac em 2020





Em 18 de agosto de 2020, o Butantan apresentou a segunda oferta, também de 60 milhões de doses. Em 7 de outubro, houve uma oferta de 100 milhões de doses, que seriam todas entregues até maio deste ano.



Em agosto, conforme o diretor, houve uma resposta do MS, mas não foi positiva.



Em outubro, Covas pontuou que houve assinatura de intenção de compra de 46 milhões. O presidente Jair Bolsonaro, entretanto, desautorizou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello publicamente, dizendo que não compraria “a vacina chinesa de João Doria”, governador de São Paulo.

As falas do presidente, segundo Covas, mudaram a perspectiva do próprio Ministério da Saúde, com a suspensão de negociações, interrompidas em outubro e só retomadas e concretizadas em janeiro.