Pela primeira vez como presidente, Bolsonaro vai a terras indígenas

Jair Bolsonaro (sem partido) visitou pela primeira vez como presidente duas terras indígenas na Amazônia (foto: Marcos Corrêa/PR) Jair Bolsonaro (sem partido) visitou nessa quinta-feira (27/5), pela primeira vez como chefe do Executivo federal, duas terras indígenas na Amazônia. O presidente insistiu na visita apesar de críticas dos nativos às ações do governo que vêm ajudando a liberar áreas protegidas para grileiros. O presidente(sem partido) visitou nessa quinta-feira (27/5), pela primeira vez como chefe do Executivo federal, duas terras indígenas na. O presidente insistiu na visita apesar de críticas dos nativos às ações do governo que vêm ajudando a liberar áreas protegidas para









Para eles, o objetivo da primeira visita do presidente a uma terra indígena visa somente a tratar e tentar acordar “a legalização de mineração no território Yanomami”. “Essa não é a nossa ansiedade yanomami”, afirmam.





Ao chegar ao local, Bolsonaro encontrou um clima amigável. O presidente chegou a colocar um cocar na cabeça, assistiu a um ritual da comunidade na Terra Indígena Balaio e inaugurou uma ponte. O presidente, que chegou à comunidade usando máscara, não retirou o equipamento de proteção durante a visita.





Construída pelo exército brasileiro, a ponte é chamada de Rodrigo Cibele e é passagem para o território Yanomami, alvo de invasões de garimpeiros ilegais. A ponte tem 18 metros de extensão.





Bolsonaro passou a noite em um posto de fronteira militar em Maturacá, extremo Oeste da Terra Yanomami, a maior do país. A área foi invadida por mais de 20 mil garimpeiros ilegais.





A visita do presidente ocorreu um dia após garimpeiros que exploravam ilegalmente terras dos indígenas munduruku no Alto Tapajós, no Pará, dispararem contra uma comunidade e incendiarem a casa de uma liderança.





Em 29 de abril, em sua live semanal, Bolsonaro defendeu a mineração em reservas indígenas, afirmando que esses 14% do território brasileiro têm um grande potencial.



Na ocasião, anunciou a intenção de ir até unidades do Pelotão de Fronteira do Exército (PEF), para "dar uma olhada na região e oficializar alguma coisa".





Segundo a Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho (OIT), a comunidade deveria ser previamente consultada e deveria haver um consenso entre os líderes. Essa também é uma tradição dos indígenas.