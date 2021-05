BH e mais de 30 cidades terão protestos neste sábado contra Bolsonaro

Quase uma semana depois que o(sem partido) tomou as ruas doe sem máscara se aglomerou com diversos apoiadores, mesmo em meio àda, a oposição juntou forças e promove, na tarde deste sábado (29/5), uma manifestação chamada de

Os manifestantes pedem, além da queda do presidente, o fim dopromovido por Bolsonaro durante a pandemia. O presidente insiste em recomendar o uso de remédios sem eficácia comprovada, não utiliza máscaras no Brasil e é acusado de promover o 'tratamento precoce' , que também não foi comprovado cientificamente.

Governador do DF recebeu cota do orçamento secreto e enviou dinheiro ao Piauí

Oposição só teve 4% do orçamento secreto do governo Bolsonaro

Além da bandeira de "Fora, Bolsonaro", os manifestantes querem declarar apoio à CPI da COVID e pedir rapidez na vacinação e retorno do auxílio emergencial de R$ 600. Movimentos como a luta antirracista, o fim da violência policial no Brasil e a educação publica também estão na pauta.

Apesar de ser contra a ida às ruas, ausa a justificativa de que “não dá mais para esperar”. As frentes Povo sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos, a UNE (União Nacional dos Estudantes), a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) estão à frente do movimento.também estão participando da articulação.

Pelas redes sociais, os organizadores lembram o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para proteção contra a COVID.

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e ex-candidato à presidência da República e à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, convocou na quinta-feira (20/5), por meio de suas redes sociais, a ida ao ato.





Os organizadores pedem, via redes sociais, que os manifestantes levem cartazes, máscaras PFF2 ou N95, álcool em gel, uma blusa extra e gases.





Recomendações para os manifestantes (foto: Redes Sociaiss/Reprodução)



Cidades e Locais

O local vem sendo usado para manifestações a favor do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Sem máscara, alguns apoiadores do presidente vem se aglomerando para defender a permanência do chefe do Executivo.