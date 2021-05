"Poderíamos ter começado a vacinação antes", diz diretor do Butantan

Dimas Covas, disse durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID nesta quinta-feira (27/5) que a entidade tinha 5,5 milhões de doses da CoronaVac prontas e 4 milhões em processamento, sem contrato com o Ministério da Saúde, em dezembro de 2020. O diretor do Instituto Butantan,, disse durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito () da COVID nesta quinta-feira (27/5) que a entidade tinha 5,5 milhões de doses daprontas e 4 milhões em processamento, sem contrato com o Ministério da Saúde, em dezembro de 2020.

Dimas Covas depõe nesta quinta-feira (27/5) à CPI da COVID (foto: Agência Senado/Reprodução)



"Poderíamos começar a ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, já estavam disponíveis. Já declarei em público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação, se não fosse os percalços que tínhamos que enfrentar durante esse período. Tanto do ponto de vista de contrato quanto da regulamentação", disse o diretor do Instituto.

Covas também destacou anteriormente que em 7 outubro do ano passado ele encaminhou à pasta um novo ofício com uma oferta de 100 milhões de doses da CoronaVac, sendo 45 milhões produzidas até dezembro, 15 milhões em janeiro e 40 milhões adicionais em maio de 2021, mas não obteve uma resposta positiva do governo federal.

A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores em 12 de maio, seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana retrasada.





Na última semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na terça-feira (18/5) passada. Nos dois dias seguintes, depois de suspensão por conta de reunião em plenário e de um mal-estar sentido pelo depoente, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, depôs.





Nesta quarta-feira (26/5), foi feita a convocação de nove governadores, um ex-governador e uma vice-governadora para prestarem depoimento. Os requerimentos que exigem a presença dos chefes dos Executivos estaduais que foram alvos de operações da Polícia Federal durante a pandemia do coronavírus.