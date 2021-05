ALMG vai votar projeto que garante verba para vacinas na Funed

Se projeto for aprovado, Funed receberá aporte para impulsionar vacinas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Minas perdeu vacina chinesa

de Minas Gerais (ALMG) analisa projeto de lei (PL) que assegura apoio financeiro à Fundação Ezequiel Dias () para a produção daantiCOVID-19. O texto, que tramita pelas comissões temáticas do Parlamento, estabelece que o governo estadual deve garantir, além de verbas, ajuda técnica e científica para a produção de imunizantes.A proposta pode ser votada em primeiro turno já em junho. Nessa terça-feira (25/5), a sugestão recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeiro comitê a analisar as ideias que chegam ao Legislativo. Agora, a Comissão de Saúde tem até o próximo dia 14 para emitir parecer sobre o tema. Se houver novo “sim”, o PL fica pronto para a análise inicial em plenário.O autor da proposição, Repórter Rafael Martins (PSD), sugere que os recursos para bancar o aporte nos trabalhos da Funed sejam oriundos do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica (FIIT). Para dar fôlego à produção de imunizantes, a fundação poderá firmar convênios com laboratórios e institutos que produzem insumos para injeções — desde que devidamente aprovados pelas agências reguladoras.“Tenho ressaltado a importância da Funed desde o início do ano. E esse projeto é essencial para que a gente possa ter cada vez mais vacinas disponíveis em Minas Gerais”, projeta o deputado estadual.Uma das ideias de Martins é a utilização da Funed para acelerar a produção da Spintec, imunizante desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais (). O composto pode começar a ser liberado em larga escala no primeiro semestre do próximo ano.Nesta quarta-feira (26/5), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil — também do PSD — assinou termo que garante R$ 32 milhões para bancar a segunda fase de estudos da injeção “Estamos muito próximos de produzir as nossas vacinas em Minas Gerais”, diz Rafael Martins.Em janeiro deste ano, orevelou que o governo de Romeu Zema (Novo) viu naufragar acordo para a produção de vacina chinesa no estado. O poder Executivo e o laboratóriochegaram a assinar memorando de entendimentos para a realização de testes. As tratativas, contudo, foram canceladas após os chineses reclamarem de “diálogo lento” por parte dos representantes mineiros Houve, ainda, uma gafe diplomática: os representantes do estado sugeriram reunião às 16h de Brasília — o que corresponde às 3h em solo chinês. A Funed participou das negociações.À época, um interlocutor afirmou à reportagem que as conversas entre a fundação e a Sinopharm se iniciaram antes mesmo de São Paulo anunciar cooperação entre Instituto Butantan e Sinovac.“Duas semanas após a assinatura do memorando, Minas Gerais ainda não propôs um plano de trabalho para os testes clínicos de fase 3, e também não tem propostas de companhias CRO (Clinical Research Organizations, empresas às quais se pode terceirizar um ensaio clínico). O atual estágio dos trabalhos preocupa a CNBG (organização estatal chinesa que controla a Sinopharm). Uma vez que a pandemia de COVID-19 ainda avança furiosamente, a equipe da CNBG está correndo contra o tempo todos os dias para oferecer ao mundo uma vacina segura e efetiva. Eles não podem mais esperar”, alegou um chinês responsável por intermediar as tratativas, ao comunicar o fim das conversas.