Flávio Bolsonaro comemora: 'Vacinação em massa engrenando'

Filho de Jair, Flávio Bolsonaro está no Senado Federal desde 2019 (foto: JEFFERSON RUDY/Agência Senado)

Mesmo no auge da segunda onda de covid, Brasil consegue criar 120 mil novas vagas de emprego.

De janeiro a abril o saldo positivo foi de quase 1 milhão de empregos com carteira assinada.

Com a vacinação em massa engrenando, o cenário estará melhor a cada dia! %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 26, 2021

Números da vacinação

Senador está sem partido

O senador(sem partido-RJ) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (26/5), pra comentar a geração de empregos no. Ao comemorar números deste ano, o parlamentar disse que o cenário pode melhorar com a “vacinação em massa”.“Mesmo no auge da segunda onda de COVID, Brasil consegue criar 120 mil novas vagas de emprego. De janeiro a abril, o saldo positivo foi de quase 1 milhão de empregos com carteira assinada. Com aem massa engrenando, o cenário estará melhor a cada dia!”, exclamou.O filho “01” do presidente Bolsonaro afirmou que o setor de serviços criou 57.610 postos de trabalho no mês passado. Os números utilizados pelo senador foram divulgados nesta quarta pelo Ministério da Economia.A postura pró-vacina de Flávio Bolsonaro é inversa ao que seu pai, o presidente(sem partido), demonstrou durante grande período da pandemia. Em outubro do ano passado, o chefe do poder Executivo federal chegou a garantir que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês SinoVac, não seria adquirida. O imunizante, porém, é uma das principais apostas do país na corrida pela imunização massiva.Segundo o consórcio de imprensa, 21,2 milhões de brasileiros haviam tomado as duas doses de um dos imunizantes antiCOVID-19 até essa terça (25). A injeção inicial já foi aplicada em mais de 42,9 milhões. Conforme os dados, 20,3% dos habitantes do país estão totalmente protegidos.Ainda nesta quarta, Flávio Bolsonaro anunciou sua desfiliação do Republicanos, legenda que o abrigou após o clã do presidente se desfiliar do PSL. O senador deixou a sigla dirigida por Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, para aguardar a definição da vida partidária do pai, também sem partido. A ideia é que ele e os filhos rumem a uma mesma agremiação.