Prefeito de Itaúna rebate moção de repúdio pedida por Bruno Engler

O deputado estadual Bruno Engler criticou projeto do prefeito de Itaúna, Neider Moreira (foto: Guilherme Bergamini/ALMG e Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

O prefeito de Itaúna, Neider Moreira (PSD) apresentou à Câmara Municipal projeto para custeio de passagens para famílias de baixa renda visitarem os filhos menores encarcerados em instituições em outros municípios. E a proposta virou motivo para moção de repúdio, pedida pelo deputado Bruno Engler (PRTB) à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que aprovou o requerimento.

A prefeitura respondeu por meio de nota à moção de repúdio destacando que o projeto integra as garantias previstas no Estatudo da Criança e do Adolescente.



"A Prefeitura de Itaúna lamenta que para um legislador, eleito pelo povo, um projeto de imenso valor social e baixo valor orçamentário seja digno de repúdio. O município salienta que o benefício é de provisão de proteção social especial de caráter suplementar e que integra organicamente as garantias previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – e no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente" afirmou a nota.



Durante a reunião da comissão na Assembleia, nesta quarta-feira (26/5), o deputado Bruno Engler (PRTB) se referiu aos adolescentes encarcerados como "sementinhas do mal" (veja vídeo).





Com máscara amarela, estampada de um lado com a foto do presidente Bolsonaro e do outro 2022, Bruno Engler afirmou: "Sr. presidente, quero aqui apresentar uma moção de repúdio ao prefeito de Itaúna pelo projeto de lei apresentado à Câmara Municipal no qual ele cria uma assistência para que os pais de adolescentes em conflito com a Lei possam visitar os seus filhos que residem em outros municípios. Quer dizer, o desempregado não tem uma assistência para buscar emprego, o pai de família que mora longe de seus filhos não tem uma assistência para ver os seus filhos, mas no caso dos criminosos o contribuinte de Itaúna, na cabeça do prefeito, deveria ser obrigado a pagar pela passagem pra que eles possam ver a sementinha do mal na antiga FEBEM, agora eu não sei qual é o nome".





A moção de repúdio foi aprovada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues (PTB), pelo deputado Heli Grilo (PSL) e pelo próprio Bruno Engler. O deputado João Leite (PSDB) não se manifestou a respeito.



Pedido de Moção de Repúdio feito pelo deputado estadual Bruno Engler contra o prefeito de Itaúna (foto: Reprodução)

Bruno Engler continuou com as críticas ao prefeito dizendo achar vergonhoso o projeto e pediu um posicionamento da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, afirmando que o dinheiro público deveria ser usado em políticas para beneficiar o "cidadão de bem" e não para financiar transporte daqueles que querem visitar criminosos.

Valor total de R$ 5 mil por ano

O projeto tem um valor global de R$ 5 mil por ano para custeio de passagens para as famílias carentes de Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, que queiram visitar os filhos menores que cumprem pena encarcerados em outros municípios.



O projeto de autoria do Executivo municipal foi apresentado à Câmara de Vereadores de Itaúna na semana passada e aprovado pela maioria dos vereadores, com apenas o voto contrário do vereador Ener Batista (PSL).