Braga Netto tem 30 dias para explicar ida de Pazuello a manifestação no Rio

O presidente da República e o general Pazuello participaram, sem máscara, de uma manifestação no Rio de Janeiro (foto: Alan Santos/PR ) Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (26/5), um requerimento que dá 30 dias para que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, dê explicações sobre a abertura de procedimento disciplinar contra o . A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle daaprovou, nesta quarta-feira (26/5), umque dá 30 dias para que odê explicações sobre a abertura decontra o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello









O ex-ministro infringiu o item 57 do Anexo I do Regimento Disciplinar do Exército, de 2002, que proíbe ao militar da ativa "manifestar-se, publicamente", "sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária".





Por isso, Braga Netto é responsável por responder o requerimento.





Motociata





ela sua passagem, o presidente e o general da ativa descumpriram uma série de determinações (foto: Alan Santos/PR) O presidente da República participou, sem máscara , de uma manifestação no Rio de Janeiro, no último domingo. Por sua passagem, o presidente e o general da ativa descumpriram uma série de determinações devido à pandemia de COVID-19.





As desobediências listadas são decretos, artigos do Código Penal e do Código de Trânsito Brasileiro:

Falta de máscara

Aglomeração

Infração de medida sanitária

Uso de capacete incorreto

Placas de moto escondidas

Falta do uso de cinto de segurança

Corpo para fora do carro

Manifestação de militar da ativa

Pedido de intervenção militar

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.